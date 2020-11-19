男星周湯豪媽媽是知名藝人比莉，一出道就得到最帥星二代的稱號，有出專輯也拍過偶像劇，直到2016年他的〈帥到分手〉成為熱門歌曲，之後又參加大陸說唱節目，展現饒舌歌利獲得年度四強，成為新一代男神；但他私下其實是個大男孩，今（19）日曬出搭捷運照片，粉絲見2大袋紛紛驚呼「狠角色」。

今日稍早周湯豪在臉書粉絲專頁分享最新近況，提到自己搭捷運到地下街拿PS5，也呼籲大家要記得戴口罩；畫面中他一身休閒穿搭並戴著綠色口罩，高挑身材根本自帶明星光環，仍散發帥氣氛圍。

周湯豪今（19）日曬出搭捷運照片，粉絲見2大袋紛紛驚呼「狠角色」。(圖/ 摘自Nick周湯豪臉書)

粉絲看到男神也會搭捷運很驚喜，「你要去哪，立馬飛奔巧遇」、「原來那個地方有橫桿可以拉」、「哇，野生湯豪」、「真的太帥了，好羨慕路人」、「太可惜了沒有來一個巧遇」。

不過，許多人焦點都在他手上提的2大袋，「一次兩台，果然是狠角色」、「太高調了吧，我是說手提的那袋」、「男生手提PS5，地位就跟女生手提柏金包一樣耀眼奪目呀」、「應該注意袋子的人比較多」、「手提的那袋！在發光啊～」、「就算不知道是周湯豪，也知道這個人買到PS5了」。

PS5在今（19）日正式上市，儘管價格不便宜，許多網路購物平台仍一開賣就銷售一空，相當搶手。

(中時新聞網)