挪威政府上周宣布停止金援紓困後，挪威航空快線（Norwegian Air Shuttle）為旗下2家核心部門聲請破產保護，成為新冠疫情下受創最重的歐洲航空公司。挪威航空快線是依愛爾蘭法律進入破產程序，將於未來5個月進行債務及資產重整。決定聲請破產後，該航空要讓另外1,600名員工放無薪假。

(工商 )