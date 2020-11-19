疫情重災戶 挪威航空快線聲請破產保護 20:192020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威政府上周宣布停止金援紓困後，挪威航空快線（Norwegian Air Shuttle）為旗下2家核心部門聲請破產保護，成為新冠疫情下受創最重的歐洲航空公司。挪威航空快線是依愛爾蘭法律進入破產程序，將於未來5個月進行債務及資產重整。決定聲請破產後，該航空要讓另外1,600名員工放無薪假。 (工商 ) #挪威航空 #快線 #聲請破產保護 #挪威政府 #災戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 結伴‧吉祥行50小時不斷電 愛心園遊會22日登場 17:242020/11/19 寶島 股價指數期貨贏家專欄－經濟數據良好 美股緩步墊高 04:102020/11/19 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－疫苗研發樂觀 壓抑美元 04:102020/11/19 證券．權證 女笑喝醉無法硬 男碩士餐廳拉褲壓頭口交 同學曝傻眼真相 22:262020/11/19 社會 台灣成績稱霸亞太 foodpanda創一站式「快商務」服務平台 19:552020/11/19 財經 海洋廣場遭海漂垃圾覆蓋 基隆黑鳶餓肚子咬食 15:372020/11/19 生活 12月防疫新專案上路 蘇揆指示全力推動八大類場所戴口罩 14:212020/11/19 生活 國民年金110.1.1起漲保費 自付額每月增加27元至55元 16:002020/11/18 財經 權證星光大道－群益金鼎證券 智易 大啖網通升級商機 04:102020/11/19 證券．權證 權證星光大道－元大證券 新普 Q3獲利締新猷 04:102020/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 最佳耶誕禮！ 輝瑞疫苗效力95％ 過節前可望配送 - 要聞 武漢弘芯經歷是噩夢！騙局炸開後首現身 蔣爸親吐事實 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主吐真話 - 財經 疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝明年挑戰驚人關卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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