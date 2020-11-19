英國宣布 2030年禁售汽柴油新車 20:192020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府18日正式聲明，2030年禁售全新汽柴油車，比原定時程提前5年，英國可望成為七大工業國集團（G7）中，第一個道路交通去碳化的國家，至於油電混合車獲准持續販售至2035年。為加快綠能車銷售腳步，強生政府將斥資13億英鎊設立電動車充電站，另投入近5億英鎊研發生產電動車電池。 (工商 ) #全新 #強生 #英國 #億英鎊 #禁售汽柴油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 解除20個月的禁飛令 美FAA核准波音737 MAX復飛 15:592020/11/19 財經 阿諾叫外送吃到小強 「噁心吐慘」用光一整包衛生紙 10:502020/11/19 娛樂 陸連四月拋美債 避對美依賴 04:102020/11/19 全球財經 中國5G連接量佔全球85％ 年底前料用戶將達2億 12:142020/11/19 財經 個性潮旅Nissan Juke正式上市 86.9萬元起 18:522020/11/19 汽車情報-汽車新聞 竹聯幫安樂之友會長爆打老翁 遭羈押禁見 16:342020/11/19 社會 砸3兆搶肥單？ 韓媒爆台積電死敵握EUV赴美製造晶片 18:182020/11/19 財經 《國際產業》DIY風行 英國翠豐集團上季銷售勁揚 16:142020/11/19 財經 澎湖地檢署拍賣陸籍違法抽砂船舶3度流標 將評估是否充當人工魚礁 11:372020/11/19 社會 加國反對黨促政府 禁華為參與5G項目 15:292020/11/19 財經 財經熱門新聞 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主說真話 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝明年挑戰驚人關卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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