英國政府18日正式聲明，2030年禁售全新汽柴油車，比原定時程提前5年，英國可望成為七大工業國集團（G7）中，第一個道路交通去碳化的國家，至於油電混合車獲准持續販售至2035年。為加快綠能車銷售腳步，強生政府將斥資13億英鎊設立電動車充電站，另投入近5億英鎊研發生產電動車電池。

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