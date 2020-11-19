基隆市中山區老年人口占比數多，但有民眾反應缺少特色公園，每逢假日只能帶老小舟車勞頓，跑到其他的縣市遊玩，市議員張秉鈞敦促市府推出共融式特色公園，讓在地無論老少都可以擁有休憩的空間，都發處長徐燕興回應，公園未來將連同白米甕砲台一併整合，包山包海規模很大，接近都會公園，市府期盼7區的特色公園，都能盡快建置完備。

張秉鈞指出，目前市府決議將地點訂在協和發電廠斜對面的停車場，過去那塊空地，因環境髒亂造成高工局苦不堪言，最後遭市府收回，自己上一次會期已提案將其作為中山區的第一個特色公園，並且因下方有高架橋，所以只要雨勢不會太大，孩童都仍可以前往嬉戲，不會有任何困擾。

張秉鈞強調，市長林右昌大力推動一地區一特色公園的規畫一直在進行中，自己詢問中山區居民意見後，希望在建造特色公園的同時，我們能賦予他各種想像，打造幼童遊戲區、青年運動區、中年休息區及老年慢活區，做跨年齡的空間融合，讓不論老少都可以來這邊散步、休憩，享受風景，徹底解決過去中山區公園面積過小，綠地不足、陡坡多的問題，完成市長多年來美好願景的最後一塊拼圖。

都發處長徐燕興指出，未來中山區會成為最具特色開放空間的區域，除整合雙塔白米甕風景區，融合上方步道，開放成為文化公園，且一路延伸至山坡上，做成一個最適合全家老小放鬆的美好開放空間，並加上外木山臨海風景，將整個中山區特色公園，打造接近都會公園的等級，但因為目前政府沒有給地方公園方面預算，因此市府將用道路人本或城鄉風貌方式包裝，尋找最完善的機制，將公園盡快打造完成，帶給市民更加豐富的生活環境。

(中時 )