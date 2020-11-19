曾被吳青峰稱讚「聲音有著如鑽石般的質地」的柯泯薰，為即將在12月11日發行的第三張個人專輯《畫話》，鼓起勇氣向吳青峰邀約共同作曲〈另個時空的你〉。這首歌的創作靈感來自於柯泯薰在陷入低潮時，回想起吳青峰曾經帶給她的溫暖而寫成，吳青峰在事後得知這段故事時，對於自己在無意間成為朋友眼中重要的存在而感到感動。

吳青峰與柯泯薰的友情起源於五年前的「女巫祭」，當時吳青峰很喜歡柯泯薰的第一張專輯《遊樂》，於是在女巫祭上翻唱了專輯中的〈旅鳥〉，沒想到柯泯薰本人就在現場，聽到吳青峰的演唱時又驚又喜到腦袋一片空白。相隔一年，柯泯薰看到吳青峰在臉書上推薦她的第二張專輯《不能發出聲音》，個性害羞的她鼓起生平最大勇氣回覆了吳青峰，兩人在經過一年「臉友」的訊息來往之後，才又升級成為有見面的真正朋友。吳青峰笑說：「當時她抱著一把吉他就衝到我家。」

柯泯薰新歌邀吳青峰合唱。（洗耳恭聽提供）

那天柯泯薰帶著〈另個時空的你〉的原始版本，邀請吳青峰一同改編、合唱，並且在日前共同拍攝MV。柯泯薰透露，有段時間自己陷入了人生低潮，對自己的音樂之路產生了懷疑，但是有一天在搭捷運的時候，她看到車窗玻璃的反光，「突然回想起吳青峰在女巫祭唱了我的歌，當時的感動瞬間就回來了，發現原來音樂可以讓人與人之間的感覺好近好近。想著他曾經帶給我的溫暖，就寫出了這首歌。」

她感性地對吳青峰表示：「在黑暗中，你的存在就像是〈另個時空的你〉這首歌裡的角色，讓我不再感到孤獨。」感性之餘，思緒靈敏、言語幽默的吳青峰，一開口往往讓柯泯薰招架不住，柯泯薰不好意思地告訴吳青峰：「其實我每次傳訊息給你的時候，都會緊張到手心、腋下流汗。現在跟你拍MV，整個手心也都是汗。」吳青峰聞言哭笑不得，忍不住笑虧她：「妳應該有多汗症吧。」

(中時 )