避險魅力轉弱 金價跌至逾1周低點 20:302020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元重拾上漲動能，新冠疫苗研發報喜有望加速經濟復甦，黃金避險魅力趨於黯淡，國際金價19日跌至逾1周低點。倫敦現貨金價周四挫跌0.6％，來到每盎司1,859.38美元，早盤一度跌至1,854.60美元，觸及11月9日以來最低點。Silver Bullion銷售經理Vincent Tie表示，短期內金價可能會下探到1,800美元。 (工商 ) #避險 #跌至 #金價 #魅力 #轉弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創逾九年四個月新高 央行放手 台幣升破28.8元防線 04:102020/11/19 財經要聞 陸連四月拋美債 避對美依賴 04:102020/11/19 全球財經 《韓股》首都防疫升級 KOSPI摔下高點 11:422020/11/19 財經 權值龍頭股休息 太陽能族群活跳跳 11:132020/11/19 財經 《日股》東京發布最高防疫警戒 日經指數連2黑 16:312020/11/19 財經 5年及10年券雙創新低 台債殖利率續下探 多頭續航到年底 04:102020/11/19 財經要聞 元大期攜同業 共創實體經濟榮景 04:102020/11/19 證券．權證 金融業弊案出包多 今年罰鍰逼近兩億元！ 19:102020/11/19 財經 匯率期貨趨勢專欄－疫苗研發樂觀 壓抑美元 04:102020/11/19 證券．權證 木柵、大橋頭社宅及金龍都更分回戶，抽籤結束 09:322020/11/19 區域情報-台北 財經熱門新聞 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主說真話 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝明年挑戰驚人關卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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