美元重拾上漲動能，新冠疫苗研發報喜有望加速經濟復甦，黃金避險魅力趨於黯淡，國際金價19日跌至逾1周低點。倫敦現貨金價周四挫跌0.6％，來到每盎司1,859.38美元，早盤一度跌至1,854.60美元，觸及11月9日以來最低點。Silver Bullion銷售經理Vincent Tie表示，短期內金價可能會下探到1,800美元。

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