川普總統提名謝爾頓（Judy Shelton）填補聯準會理事空缺的任命案一波三折，17日在參議院的確認程序中闖關失敗後，參院將自18日一路休會到感恩節假期結束，要待11月30日復會，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）才會號召再一次表決 。

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