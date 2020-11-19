Fed理事任命案表決要拖到感恩節後 20:302020/11/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普總統提名謝爾頓（Judy Shelton）填補聯準會理事空缺的任命案一波三折，17日在參議院的確認程序中闖關失敗後，參院將自18日一路休會到感恩節假期結束，要待11月30日復會，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）才會號召再一次表決 。 (工商 ) #任命案 #表決 #感恩節 #參院 #Fed 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣向國際推文 拒單一政治光譜 04:102020/11/19 焦點要聞 冒用他人帳號亂留言 男子涉恐嚇危安遭送辦 21:332020/11/19 社會 5年及10年券雙創新低 台債殖利率續下探 多頭續航到年底 04:102020/11/19 財經要聞 中天新聞換照案 黃子哲砲轟那個人：為私利介入 在公義噤聲 20:122020/11/19 政治 NCC裁決中天 呂秀蓮：不能有雙標 13:262020/11/19 政治 委內瑞拉國會選舉在即 美指派10年來首位駐委大使 18:472020/11/19 國際 好戲快要上場！馬斯克預告特斯拉重大軟體更新：很多「你很想要」與「意想不到的功能」即將推出 17:542020/11/19 汽車情報-汽車新聞 與美麗華百樂園JASONS MARKET PLACE聯合促銷 美國火雞料理美食會 歡慶感恩節 04:102020/11/19 產業特刊 土城工業地產夯 五大都更案齊發 15:292020/11/19 財經 匯率期貨趨勢專欄－疫苗研發樂觀 壓抑美元 04:102020/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 最佳耶誕禮！ 輝瑞疫苗效力95％ 過節前可望配送 - 要聞 武漢弘芯經歷是噩夢！騙局炸開後首現身 蔣爸親吐事實 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主吐真話 - 財經 疫苗報喜 股市將飆35％？ 專家曝明年挑戰驚人關卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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