日本海上自衛隊引進的下一代匿蹤「多功能護衛艦」（FMM）首次命名及下水儀式19日在岡山縣玉野市的三井E&S造船玉野艦船工廠舉行，新艦被命名為「熊野」。據共同社報導，FFM的特點在於，船體更緊湊、所需的人員配置少於舊型護衛艦，具備只有掃雷艇擁有的排除水雷的能力，建造費也得到有效控制。該艦計劃2022年3月服役。

「熊野號」是為日本自主設計的「平成30年度多用途護衛艦」（30FFM）二號艦。海自因隊員招募形勢嚴峻，FFM採用2支隊伍交替搭乘的「船員輪換制」。與所有隊員同時休息的護衛艦相比，優點在於能減輕每名隊員的負擔，同時還能提高艦艇的使用效率。日本已著手到2023年度建造10艘FFM，未來將增加至22艘。海自的護衛艦總數也將從48艘增加至54艘。

共同社報導說，據海自介紹，「熊野號」全長133公尺，標準排水量3900噸，船員約90人。為使其難以被雷達捕捉，外觀上減少了凹凸。與海自擁有的護衛艦中占據多數的「村雨型」和「高波型」相比，其船體略小，船員人數僅為一半左右。

長崎市三菱重工業長崎造船所以本年度內下水為目標，正在建造另一艘FFM。兩艘護衛艦的建造費合計約1055億日圓（約台幣289億元），與近年服役的「朝日型」護衛艦每艘逾700億日圓相比造價較低。

在19日的儀式上，防衛省事務次官島田和久宣布了艦名。連接船台和艦首的繩索被切斷後，隨著各色氣球和紙帶的飄舞，船體順勢滑入海中。「熊野」的命名源自於流經奈良、和歌山及三重各縣的熊野川。

作為海上自衛隊下一代護衛艦，30FFM採用了匿蹤構型、匿蹤材料、一體化桅桿等諸多先進技術。30FFM吸波材料的技術來源於日本「心神」戰鬥機項目。在三菱重工對新型護衛艦的宣傳片中，有新型護衛艦折射殲-20發射的雷達波，從而實現匿蹤的的動畫片段。

大陸媒體17日報導說，30FFM是一種立足近海作戰的新型艦艇，具有水雷戰能力、反潛與對海搜索攻擊能力、偵察和電子戰能力、無人系統操作能力等。它的出現表明，日本海上防衛戰略著眼點已由遠洋轉變為遠洋和近海並重。或許在不久的將來，該型戰艦將頻頻出現在新聞鏡頭當中，成為日本實現海上野心的「馬前卒」。

(中時 )