根據英國廣播公司（BBC）的消息，英國陸軍正在計畫升級現役的挑戰者2型主力戰車（Challenger 2 MBT），但是升級工程很昂貴，可能不如直接買新戰車，於是英國國防部也將收購德國豹2戰車(Leopard 2 MBT)納入選項。

陸軍觀察(Army Recognition)報導，編號FV4034的「挑戰者2式」戰車，是英國在二戰之後所所研發的第3代世代主力戰車，由英國公司維克斯防衛系統(Vickers Defense Systems，現被BAE 系統合併，屬於BAE陸上軍備系統公司）設計和製造的。它的前身是1980年代的挑戰者1式。

德國豹2A7戰車。(圖/德國國防軍)

1991年6月，英國國防部訂購了140輛挑戰者2式，到1994年再增購了268輛。首輛挑戰者2式於1994年7月交付，最後一輛於2002年完成生產，預計到2035年左右都會持續服役。

隨著挑戰者2式服役近20年，也必須考慮中期壽限升級，因此在2016年12月，英國國防部找來BAE系統、萊茵金屬陸上系統公司(Rheinmetall Land Systeme)簽訂了一項「挑戰者2式延壽升級評估」(Challenger 2 LEP)的合約，其內容包括新式射控設備更換、防衛能力增強、主砲殺傷力提升等。

2018年10月，BAE系統推出了挑戰者2式改-「黑夜」(Challenger 2 Black Night )，新的改進包括換裝法國賽峰公司（Safran）的Paseo指揮官獨立瞄準器、義大利李奧納多集團（Leonardo）的熱成像儀、夜視儀，砲塔也經過改進，可提高移動速度、更大空間，另有雷射警告系統和主動保護系統等。

不過，據富比士雜誌的報導，上述的現代化改造並不便宜， 也要花費大量時間改裝，相對的，購買德國的豹2號戰車反而更快取得新車，而且由於豹2戰車的國際銷量很好，戰車的單價還更便宜。富比士的分析文章表示，如果自己是決策者，會選擇新購豹2戰車，這樣風險比較小。

如果從效益角度來看確實如此，英國的挑戰者2型的使國國只有英國自己而已，但是德國豹2戰車在全球的數量達到千輛，而英國的戰車總需要量只是豹2數量的小部分。

豹2戰車雖然服役超過30年，卻一直推陳出新，豹2A7家族成員中最新的一代，於2010年6月在巴黎的歐洲陸上軍備展公開亮相，並且很快取得卡達、丹麥和匈牙利的訂單。

豹2A7採用銳角型砲塔，具有被動裝甲塊，可為乘員提供360°防護，使其免受反戰車導彈、地雷、簡易爆炸裝置（IED）和火箭推進榴彈（RPG）的傷害。

主砲是120公釐L55/L44滑膛砲，能夠發射標準北約彈藥，包括高爆彈、碉堡破壞彈與翼穩脫殼穿甲彈等等。砲塔頂部裝有FLW 200模組化遙控武器站，戰車員不必探身出去，就能操作12.7公釐機槍或40公釐自動榴彈發射器。

英國挑戰車2式戰車在西方第3代戰車中評分不算高，原因出在引擎不夠力，它是完全沿用挑戰者1式的柴油引擎，對於重量增加的新戰車來說顯得有些力不從心，極速不到時速70公里，是西方3代戰車中偏慢的。

(中時新聞網)