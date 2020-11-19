據《DailyView網路溫度計》公布的政治人物週聲量排行榜（2020/11/12～2020/11/18），值得注意的是，藍綠3位政治人物，都在本周衝到前10名；前高雄市長韓國瑜、國民黨主席江啟臣分列6、9名；民進黨立委高嘉瑜則列第7。

而前高雄市長韓國瑜則在臉書貼文批「七矮人」後，單日聲量就衝高達11331筆，使他的排名衝到週排行第6名。

國民黨主席江啟臣除了在中天換照案，對此事件發表意見，他與馬英九本周也因RCEP台灣被排除在外，批民進黨政府跳票拉高聲量，讓江啟臣因而名列第9名。

民進黨立委高嘉瑜「買不起房」的議題延燒兩天，以致她的聲量在本周飆升，也是她近一年內聲量最高的時間點。日前高嘉瑜在立院質詢高房價議題，認為台灣年輕人無法負荷詢問官員要如何解決。有媒體舊報導高嘉瑜接受專訪表示，她租屋10年買不起房，卻被發現財產申報早已擁「內湖2房4地」。高嘉瑜澄清說，報導造成誤解，日後會小心用詞，高嘉瑜在18日當天的聲量達到8549筆，也讓她闖進週排行榜第7名。

以下為政治人物周聲量排行榜前10名：

1.丁怡銘

2.蘇貞昌

3.蔡英文

4.柯文哲

5.馬英九

6.韓國瑜

7.高嘉瑜

8.陳其邁

9.江啟臣

10.陳時中

(中時新聞網)