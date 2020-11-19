鄭宇恩詢問貼有高灘處管轄故障的路燈向高灘處詢問為何不點燈？高灘處竟回應「非我管轄」（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

鄭宇恩詢問貼有高灘處管轄故障的路燈向高灘處詢問為何不點燈？高灘處竟回應「非我管轄」（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

通道兩旁樹木、草叢從未清理、路面坑坑巴巴（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

鄭宇恩18日邀集水利局高灘處、工務局養工處和淡水區公所前往會勘，三方卻互推皮球（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

淡海輕軌藍海線15日風光通車，民眾可運用自行車、輕軌串聯淡水各景點，然而輕軌沙崙站外270公尺自行車道坑坑巴巴，還未設路燈，民眾質疑觀光配套不足，更憂心發生不幸事件，新北市議員鄭宇恩18日會勘，養工處、區公所和高灘處三單位權責搞不定楚，引發民怨。

淡海輕軌第一期藍海線風光通車，共啟動3站分別為漁人碼頭站、沙崙站以及台北海洋大學站，市府也同步啟用YOUBIKE、MOOVO腳踏車等周邊轉乘設施，平日吸引2萬人潮搭乘，然而卻有民眾發現，輕軌沙崙站旁寫著「淡水自行車道」字樣、270公尺通往沙崙海灘通道，沒有路燈晚間一片「黑漆漆」。

「看完夕陽騎車回來沒半盞燈！」民眾氣憤的說，通道兩旁樹木、草叢從未清理、路面坑坑巴巴，新北觀光配套只做半套，難道要和台南一樣有不幸的事情發生，才開始用人命點燈嗎？，民眾憤而投訴新北市議員鄭宇恩。

鄭宇恩18日邀集水利局高灘處、工務局養工處和淡水區公所前往會勘，鄭宇恩詢問貼有高灘處管轄故障的路燈向高灘處詢問為何不點燈？高灘處竟回應「非我管轄」，其他兩處單位也表示，該自行車道都非屬他們管轄，這段270公尺道路形同三不管地帶。

淡水區公所、工務局養工處表示，該通道屬國有財產署，公所、養工處從未維護過該通道；高灘處回應，該通道非屬河川區域，因便道有連接到處所管轄的「公司田溪」自行車道，因此高灘處會先以附掛方式增設照明，維護自行車遊客夜間用路安全，但通道權責仍待釐清。

鄭宇恩依國有財產署書面回應表示，依法規，在不需出具土地使用權同意下，各級政府機關可設至路燈、交通號誌、地標以及導覽功能。新北市府應協調出主責機關，維護輕軌周邊設備，其中照明是必要設施，絕對不能讓民眾繼續暴露在危險當中。

(中時 )