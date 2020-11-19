許效舜爆澎恰恰「訣別簡訊」 揭錢莊逼債內幕

64歲資深藝人澎恰恰，今年8月在徒弟許效舜的陪伴下召開記者會，宣布破產並欠下高達2.4億的債務，雖然已償還一半金額，仍無力負擔剩下債務，震驚演藝圈。曾透露已快撐不住的他，今(19日)又被媒體披露在近日錄影時，突然淚灑現場，身心狀況令人憂心。

澎恰恰今年8月突然宣布破產，震驚演藝圈，上個月他更在臉書分享這段期間以來的心路歷程，「我不想禍延子孫，每天想辦法賺錢還債…任何演出（包括街頭藝人）我都願意…債權人的不諒解，這是當然，因為欠債還錢，天經地義。只是，我已經快撐不住.........」。

澎恰恰更坦言雖然自己會努力，但狀況似乎已到完全失控的地步。

目前尚有1.2億債務得還的澎恰恰，曾透露會在房間「寫遺書」來抒發心中鬱悶，將內心話寫出來再撕掉。據聯合報報導，他近日錄節目《樂來越好聽》，更突然在演出劇中劇時，失控淚崩，令主持搭檔孫淑媚見狀趕緊打圓場，身心狀況令人擔憂。

(中時新聞網)