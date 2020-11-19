日本疫情擋不住！繼18日新增2203例確診，單日首度超過2千大關後，19日全日本確診再度以2259確診刷新紀錄。首善之區東京19日新增534例，同樣連續2天創單日新高，東京都當局下午在與專家召開會議後，宣布把共分4級的疫情警戒等級，從原先的第2級調升到最高的紅色。
東京都知事小池百合子在稍晚的記者會中表示，確診案例不斷上揚，政府正考慮採行各種必要步驟，以因應單日確診可能攀升到1千例。她呼籲民眾貫徹防疫對策，包括外食的人數等建議事項，例如減少人數，設定聚餐時間在1小時內，且輕聲細語等。
首相菅義偉當天則呼籲民眾戴口罩，包括在餐館用餐期間交談時也不例外，實踐「安靜的口罩聚餐」。
11月21至23日，是日本的3天勤勞感謝日連假，加上年底大型假日將至，專家已警告，日本新冠染疫人數恐將暴增，呼籲官方推出預防性措施，以遏制病毒蔓延。
(中時 )
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