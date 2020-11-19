宜蘭縣頭城鎮烏石港南堤今天（19日）今天晚上7時許，一名婦人與丈夫兒子共5人前往現場釣魚，但疑因大浪打上來將婦人打入港內落水，宜蘭縣消防局獲報後趕緊派員前往現場，所幸婦人已被3名兒子搶救上岸，婦人意識清楚已送往醫院治療。

據了解，該名婦人與丈夫、3名兒子前往烏石港釣魚，但婦人疑被浪打入港內落海，婦人的3名兒子隨即搶救拉起，婦人受有雙腳擦傷，並且感到頸部疼痛，已由救護車送往陽明大學附設醫院。

(中時 )