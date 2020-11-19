宜蘭頭城烏石港婦人疑浪打落水 緊急送醫獲救 20:492020/11/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣頭城鎮烏石港今晚傳出婦人落海，所幸經她兒子搶救後上岸。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮烏石港南堤今天（19日）今天晚上7時許，一名婦人與丈夫兒子共5人前往現場釣魚，但疑因大浪打上來將婦人打入港內落水，宜蘭縣消防局獲報後趕緊派員前往現場，所幸婦人已被3名兒子搶救上岸，婦人意識清楚已送往醫院治療。 據了解，該名婦人與丈夫、3名兒子前往烏石港釣魚，但婦人疑被浪打入港內落海，婦人的3名兒子隨即搶救拉起，婦人受有雙腳擦傷，並且感到頸部疼痛，已由救護車送往陽明大學附設醫院。 (中時 ) #婦人 #兒子 #烏石港 #現場 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 執勤中見貧困 水林鄉暖心所長號召送愛 17:562020/11/19 生活 台東凌晨2車對撞翻落路旁 2駕駛輕傷送醫 11:242020/11/19 社會 搶攻暖胃商機 台北福華端鍋 16:582020/11/19 旅遊 3名被捕港議員潑臭液抗議 遭控侵害人權 11:322020/11/19 兩岸 陸港觀盤－經濟復甦強勢 市場吸引外資 04:102020/11/19 全球財經 陸人免14天檢疫 港擬定粵澳優先 04:102020/11/19 焦點新聞 水下作業意外 國海院4人漂走失聯5小時被陸船救起 17:102020/11/19 社會 後蔡英文時代 民進黨螺絲鬆動 港媒觀察：彌漫2018大敗前的感覺 14:412020/11/19 政治 5旬婦酒後坐鐵軌旁 遭火車撞飛亡 16:272020/11/18 社會 山老鼠偷國有地扁柏 警設路障人贓俱獲 17:102020/11/19 社會 社會熱門新聞 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 國海院潛水作業4人漂走被陸船救起 上岸立即隔離 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 夜市小妹坐地賣零食「1包10元」網心疼 在地人揭身分急勸：別買 - 社會 美車老闆替熟客「車體深層清潔」 驚見老婆幫他「身體深層清潔」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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