家家與13歲的馮羿合作〈藍色啤酒海〉。（相信音樂提供）

家家於去年夏天，以東岸的星空海洋為背景靈感，藉「Duet＋＋：我們二重奏」企劃與不同樂手們在純樸的音樂質地中邂逅，瑪莎與家家再次聯手，展開另一場穿透靈魂的創作實驗，精挑嚴選五首經典歌曲，包括〈夏天的浪花〉、〈小星星〉、〈海洋〉、〈人生海海〉、〈藍色啤酒海〉，家家以每週上線一首的步調，緩緩道出自己的情感；近日終於來到最後一站、故鄉台東，在家鄉湛藍的海洋與絢麗的晚霞前，家家與年僅13歲的烏克麗麗天才樂手馮羿，一起謠唱起〈藍色啤酒海〉為整篇企劃畫上完美句點。

家家與馮羿日前赴台東拍攝MV，在家鄉的環境中，家家感到格外放鬆，同時感染了一旁的馮羿，他直說自己「人生13年，第一次到台東」，覺得台東很漂亮、食物也很好吃。家家被馮羿的話逗笑：「人生13年？歡迎你來到台東，希望你喜歡這裡。」家家也透露重新詮釋黃韻玲當年的熱門經典歌〈藍色啤酒海〉的心情，表示：「這首歌是我小時候聽到的，知道要重新詮釋後，我特別去網路上找了這首歌的ＭＶ來看。」馮羿則說〈藍色啤酒海〉先前聽過幾次，「因為爸爸說是他小時候的歌，他說小時候每個人都會唱。」家家聽聞笑回：「所以我跟你爸爸同個年齡層嗎？」

(中時 )