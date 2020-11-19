空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，繼昨天上午海軍錦江艦接收到接收到戰機飛航資料紀錄器（Flight Data Recorder，FDR）信標訊號後，根據現場搜救人員表示，海軍錦江艦及奧黛莉絲號海測船，中午接收到更清晰訊號，目前兩艦已經在戰機殘骸上方水面進行水面信號標定作業，並透過水下側掃聲納，確認戰機殘骸位置。目前搜救範圍也縮小到該處海面。

國防部長嚴德發上午證實，11月18日在距岸9浬處接收飛航資料紀錄器（Flight Data Recorder，FDR）訊號，目前已委託有經驗的民間打撈公司到點探測、水下攝影。

軍方打撈任務最重要關鍵為失事戰機黑盒子，其中包括駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），和飛行資料錄器（Flight Data Recorder, FDR），即使墜海也會持續發出訊號，電力可達30日。黑盒子記錄戰機起飛後的駕駛艙通話記錄以及各種飛行資料，將是未來戰機事故調查重要的依據。

(中時新聞網)