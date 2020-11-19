屢屢遭批「不開會」的蘇揆近期勤於主持會議，蘇揆19日主持「行政院國家永續發展委員會議」，強調行政院將自2022年起，每4年提出一次「國家自願檢視報告」，讓世界一起檢視台灣善盡地球公民的責任；蘇揆也說，政府沒有召開大型會議，而以專案會議代替，也做出一些成果。政府不敢自滿，對於未盡完善之處，請永續委員多給予指教，讓政府能越做越好。

針對「台灣永續發展目標年度及階段性檢討報告成果」，蘇揆表示，去年訂定永續發展目標後，今年首次追蹤管考，檢討報告已於6月公布於永續會網站。336項對應指標中，已近8成達標，針對進度落後的指標，各部會應持續精進作為，由永續會工作會議列管，加強推動。

蘇揆強調，永續目標涉及包括環境、水利、大氣、老人及司法平權等領域，336項指標應予分類，讓工作小組與不同專業領域的委員對應，更有效率。相關部會應就專題分類，與各該專業領域委員直接對應，聽取指教並滾動式檢討。這是第一次追蹤管考作業，應力求進步。大家的目標相同、態度一樣，作業方法可再強化精進，請永續委員會及相關部會加油。

蘇揆在聽取「國家環境保護計畫及永續發展目標自願檢視推動規劃報告」後指出，「國家環境保護計畫」在今年2月由行政院核定，呼應聯合國永續發展議程、國內外環保發展的趨勢，針對5大面向、13項關鍵議題，規劃不同執行策略與目標，訂定基本指導原則，完善環境保護工作。

蘇揆進一步表示，政府將結合公部門與民間力量，針對大氣環境、氣候變遷、海洋保育、陸域經營與綠色經濟等，由中央、地方逐一設計具體策略，應因地制宜，用鼓勵給予支援、提高誘因，讓大家願意共同參與，同時對破壞者給予處罰，以儆效尤，達成人與環境和諧共生的願景。

蘇揆說，行政院將自2022年起，每4年提出一次「國家自願檢視報告」，要請各機關配合推動、盤點成果，讓世界一起檢視台灣善盡地球公民的責任。我們所做的努力與成果，以及有待推動的種種方面，希望在永續委員的指教、參與下，讓台灣一直正向、正面提升。

值得一提的是，蘇揆上午才在行政院自省，晚間又說，過去一段時間以來，政府沒有召開大型會議，而以專案會議代替，也做出一些成果。政府不敢自滿，對於未盡完善之處，請永續委員多給予指教，讓政府能越做越好。

(中時 )