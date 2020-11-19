新北市一名32歲的周姓工程師，日前晚間搭乘捷運板南線時，發現車廂裡有一名穿著黑絲襪的女子，周男見美腿配上黑絲襪，「凍不住」一路尾隨女子，趁搭手扶梯時，拿出HTC的RE水管相機，偷拍女子裙底，但隨即被路人發現，出手嚇阻周男並報警逮人。

HTC的RE水管相機(圖/中時資料照)

周姓工程師18日晚間，趁下班時間人潮多，在捷運板南線找尋目標，沒多就看到一名女子，身材、臉蛋堪稱相當標致，加上穿著黑絲襪，成為周男鎖定的對象，他跟著女子在板橋站下車，等女子搭上手扶梯，便拿出水管相機偷拍裙底風光。

周男行為很快被後方路人察覺，對方上前阻止周男，並大聲質問「你在做甚麼」，同時告知女子可能被偷拍，於是路人與受害女子一起阻攔周男逃跑，也火速報警逮捕周男。

警方到場後，查看周男手機，果然發現偷拍女子的畫面，周男隨即被帶往派出所，他供稱因為最近工作壓力太大，才會用偷拍來紓解壓力，強調自己是臨時起意、隨機下手，並非預謀犯案，但警方不相信周男說詞，訊後依害秘密罪嫌移送偵辦。

(中時新聞網)