美國聯邦政府資金到12月11日即告罄而無法維持運作，在新冠肺炎確診人數飆升，和數百萬計民眾極需要救濟金維持生計下，參眾兩院的兩黨領袖希望本周通過一項綜合性開支議案避免政府關門，但白宮幕僚長不保證能達成協議。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周三稱處理綜合開支議案是「重要優先任務」，希望國會在政府資金告罄前達成協議，但他「無法保證」能達成任務。

參院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）周二說，希望國會在本周末前達成協議來避免政府關門。

他周三跟民主黨的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）強調支持綜合開支議案，讓政府能持續運作至明年，不再一直以臨時支出法案方式，勉強地維持短期運作。

共和黨的參院撥款委員會主席薛爾畢（Richard Shelby）指目前仍未達成協議，但已愈來愈接近目標。

即使國會達成協議，外界也不確定川普會否在議案上簽署讓它執行。正陷入選舉爭議的他，曾以政府關門做籌碼來達成政治目的，他會否故技重施就惹來外界揣測。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等聯準會高層一再呼籲政府採取更多支持經濟的措施，但摩根大通執行長迪蒙（James Dimon）等專家不認為國會一定能在年底前達成新振興措施協議。因此要通過綜合開支議案存在不少變數。

裴洛西坦承不曉得新振興措施是否會成為綜合開支議案的一部份。共和黨上周針對維持政府運作而提出1.4兆美元的綜合開支議案，民主黨批評當中沒包含振興經濟措施。

智庫美國行動論壇（American Action Forum）財政政策部主管蓋瑞（Gordon Gray）認為國會在年底前通過綜合開支議案和新振興措施的機率「很低」。

(工商 )