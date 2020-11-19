百貨龍頭新光三越今年跨品牌耶誕倒數日曆即將登場，預計25日凌晨線上、線下美麗台開賣！為了讓更多人搶買的到，今年限量1,900盒比去年多600盒，且價格3,200元可一次擁有37個品牌好禮驚喜，價值逾9,000元買了等同賺三倍。

去年新光三越倒數日曆一推出不到半小時幾近秒殺，今年大手筆集結各大美妝品牌精心打造獨家耶誕倒數日曆，集結37大輕奢保養、香氛品牌經典商品，更首度與頂級奢華美妝品牌肌膚之鑰合作，以3,200元就可購入價值逾9,000元的商品，今年數量從去年的1,300盒加碼至1,900盒，新光三越會員可使用行動支付skm pay搶買。

此外新光三越並與5大美妝品牌推出台灣獨家聯名倒數日曆，讓今年的陣容更加堅強，包括資生堂SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA共5大美妝，推出各品牌首度在台灣登場的「美麗行星登機箱」聯名倒數日曆，讓消費者可以期待旅行的雀躍心情，倒數迎接耶誕節。

(工商 )