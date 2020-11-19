花蓮金門雙向包機市場反應好，金門縣政府宣布，繼10月27～29日包機首航，金門縣長楊鎮浯完成任內首次直航花蓮之旅，第2架次包機將於12月2～4日啟航，花蓮縣長徐榛蔚預定回訪，持續深化縣政交流，促進兩縣互惠利多，縣府與業者合作，預計明年1月24～26日再推出花蓮包機，為未來朝定期包機方向再邁進一大步。

金門縣府指出，今年推出的花蓮金門雙向包機，來回都是完售，明年第一個來回已經銷售的差不多，確定開出，並開始籌備後續航班。

縣長楊鎮浯指出，為推動包機、拓展新觀光客源、推動縣市合作，自今年2月起（國內疫情初期），草擬包機推動方向，積極協調旅遊業者與國內地方政府，歷經8月餘的研商推動，方才促成10月27～29日雙向互送客源金門-花蓮第1趟包機，並與花蓮縣政府進行縣政交流，簽訂「金門花蓮合作備忘錄」，共同打造「花金旅遊線路」，創造金門-花蓮航線新話題，而第2趟金門-花蓮包機將於12月2～4日辦理，近日又再次協調完成，希望能引入更多觀光新客源，也讓鄉親對外交通旅遊更為方便。

明年初包機，再次由金門縣旅行商業同業公會協助配合縣府推動，招攬花蓮鄉親到金門旅遊，並組織業者組成PAK（聯營模式）聯合出團。這次包機作業，金門方計有金明生旅行社372-725、九曜旅行社322-711、金沙大地國際旅行社352-409、蔓蔓遊國際旅行社373-219等4家，鄉親如有意願前往花蓮旅遊，可逕洽旅行社，名額有限，報名從速。

觀光處處長丁健剛表示，縣府今年推動花蓮包機旅遊，目前1個多月1趟，便利了兩地鄉親交通與旅遊，帶動包機旅遊市場，並促進縣際交流合作，為兩地合作模式帶入新的方向，未來將秉持一貫原則，繼續拓展創新旅遊，推動品質旅遊，開拓新航線，也為未來兩岸小三通再次開通復航時，留住陸客，玩轉金門新路線，奠定基礎。

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