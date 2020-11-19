豐原廟東復興商圈將於11月21日（六），在信義街與復興路封街舉辦「2020 GOGO購豐原 購物嘉年華」活動！今年的購物嘉年華準備了花50元可得面額150現金折價GO購券，還有消費滿額的摸彩活動，最大獎為電動機車GOGORO，邀請民眾一同來參與盛會。

台中市政府推動豐原廟東復興商圈行銷活動已行之有年，加上今年政府振興三倍券使用，與商圈店家消費加碼優惠活動搭配經濟部中小企業處的振興商圈計畫輔導，在年終購物旺季前集結商圈40多家知名業者與太平洋百貨豐原店全力打造豐原購物節，回饋消費者獨享優惠及精采多元的表演節目規劃。

本次活動提供販售限量的GO購券，自即日起至11月20日中午12點，可至豐原廟東復興商圈FB粉絲專頁進行預購GO購券(每人限購2張)，活動當天10點起即可現場服務台領取；另開放上午11點及下午2點現場直接購買GO購券的名額。

該券適用於商圈內及太平洋百貨豐原店特約店家，且為了吸引買氣，特別推出消費滿500元即可參加GOGORO電動機車摸彩，多買多抽，消費滿1000元就送限量質感福蘆弟購物帆布提包，換完為止。

活動當日舞台上有勁歌熱舞表演，金曲音樂演奏，更安排20家以上知名業者端出招牌商品超值競標，以及商圈加碼提供時下搶手的iphoen12手機與Apple Watch進行1元起標的刺激好康活動。

此外，街頭上則安排兒童趣味DIY的公益活動，即日起可至豐原廟東復興商圈FB粉絲專頁報名，報名費為自由樂捐，費用金額全數捐給創世基金會讓暖冬添愛心。

另外，還有街頭藝人親近與民眾互動同樂，以及打卡點拍照上傳FB即可抽「豐原廟東復興商圈吃到飽驚喜兌換券」，主辦單位表示，歡迎呼朋引伴一同來商圈共享歡樂氣氛，體驗愛購豐原的樂趣。

(工商 )