亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，台灣被排除在外，經濟部長王美花則表示，我國會持續產業升級，爭取加入更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，資深媒體人黃暐瀚今(19日)晚間在臉書寫下，看到很多網路「哏圖」紛紛出籠，提到RCEP不重要啦，讓他忍不住說，「如果RCEP不重要，那為什麼還要繼續努力，期望美國日本帶領台灣加入CPTPP？」

黃暐瀚在臉書寫下，「如果RCEP不重要，那為什麼蔡總統2016就職演說，要提積極加入RCEP跟TPP？」、「如果RCEP不重要，那為什麼還要繼續努力，期望美國日本，帶領台灣加入CPTPP？」因此他認為「不要再說RCEP不重要了。」

黃暐瀚直言，RCEP的15國占全球30%的GDP，更重要的是，這些國家就在台灣周邊，未來他們彼此之間零關稅，那麼台灣出口卻得面對5%、10%甚至30%的關稅，還怎麼競爭？受衝擊的五大產業，將只剩下「硬撐、遷廠、關廠」三選一的抉擇，除非硬撐，否則遷廠、關廠的結果，就是讓台灣的勞工失業，進而引發年輕人起薪降低與社會問題。

另外，黃暐瀚也質疑，四年半前，蔡總統的就職演說，還強調要降低對單一經濟體的依賴（指中國大陸），四年半過去了，都第二任了，現在台灣對大陸的出口依賴，有降低嗎？

最後，黃暐瀚更列出三位總統的對大陸出口依賴比例，分別是陳水扁24-41%、馬英九40%、蔡英文46%，且今年八月，台灣對大陸出口依賴已經高達46%。

(中時新聞網)