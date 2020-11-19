今年已剩下不到二個月，觀察投信發行的各類海外股票基金今年來平均績效表現，大中華基金以38.24％漲幅績效表現居冠，其次為大陸A股基金35.77％，美國股票基金則以29.8％名列第三。其中，大陸相關基金漲幅逾三成，為今年來海外基金中表現最亮眼，也特別值得投資人留意。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，基本面來看，大陸經濟復甦的腳步持續邁進。三季度GDP同比增速4.9％，較二季度增速繼續回升，從生產端看，代表第二產業、第三產業增加值增速同步回升，其中第三產業明顯改善。

從行業觀察，下游消費品類行業增速恢復較快，汽車增速由降轉升，中游裝備加工類行業增速普遍上升。進入到第四季，10月大陸製造業PMI微降至51.4％，依然指向製造業維持在景氣擴張階段。從消費動能來看，10月社會消費品零售總額同比增長4.3％，比9月提升1個百分點。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，全球經濟復甦，美國有望推出刺激計畫，關注出口供應鏈機會。美國大選基本塵埃落定，財政刺激將成為政策重心。經濟政策方面，拜登主張大規模基建刺激經濟計畫，縮小貧富差距和社會分配不公現象，短期貨幣政策可能不會過快收緊。經濟正在逐步轉向補庫存循環。隨著大陸經濟進入全面復甦，明年經濟基本進入常態化，投資重點關注「服務消費」的邏輯，例如金融、交通、酒店、醫療服務和醫美等方向。

(工商 )