三立、台灣大哥大myVideo共同出品新週五華劇《未來媽媽》19日舉行特映會，演員郭書瑤、禾浩辰、劉品言、李至正及製作人湯宗霖、編劇劉中薇等出席。劇中禾浩辰常被媽媽楊麗音「闖進門」，撞見他和郭書瑤要做愛做的事，他笑說「所以鎖門很重要」。禾浩辰回憶，以前和同學合租房，曾聽到室友在房內和女友做「開心的事」，還有次進門，室友和女友突然跳開「正襟危坐」，他當下裝沒事打招呼，心想「可能正要開始做些什麼，就被我打斷了吧！」

劇情講述3個女人面臨結婚生子課題。禾浩辰透露，這部戲不僅讓他了解女性辛苦，更體會男性也很不容易，孕期前後男生要像海綿一樣，吸收女生因身心不適的情緒，人工受孕除了女生挨針，男生單獨進入取精室也很有壓力。禾浩辰說，小時候不懂媽媽為何生完弟妹，有陣子情緒很歇斯底里，拍完戲後才知是內分泌、賀爾蒙作祟，不過他小時候也懂事，從小學三、四年級開始，就幫忙弟妹換尿布、餵奶。

郭書瑤透露，自己不是按部就班的人，很多事情不是自己可以掌握，劇中禾浩辰浪漫體貼，郭書瑤坦言完全是理想型，若現實中遇到如此完美的人，一定馬上閃婚，且可以接受跟公婆同住，她表示從小媽媽跟他說：「要把對方的父母當成自己的父母，這樣人家也才會真心待妳！」郭書瑤小的時候很想當媽媽，也很喜歡小孩，長大後思想更加成熟，反而覺得自己可能無法承受新生命所帶來的責任。《未來媽媽》27日播出。

(中時 )