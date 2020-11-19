45歲翁姓男子，涉嫌與大陸詐騙機房合作，今年1月起透過臉書、LINE、Tinder、探探等軟體，利用帥哥、美女照與國內民眾搭訕，再提供虛假的MetaTrade4、MetaTrade5外匯交易平台網站，慫恿投資黃金或石油，收到款項即斷絕聯繫。刑事局偵查第七大隊將翁嫌等18人逮捕到案，初步清查至少有42人騙，總財損達6000萬元。檢方複訊後聲押5人獲准。

警方調查，翁嫌以人頭成立貿易、工程公司，再以公司名義申辦金融帳戶，供被害人匯款，另名37歲李姓車手收到機房指示後領出贓款，透過北市某旅行社負責人姬姓女子及地下匯兌業者，將贓款洗錢至大陸。

專案小組將翁嫌等18人逮捕到案，查扣到手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾、現金800萬元、折合台幣約103萬元的外幣等贓證物。全案訊後，依銀行法、洗錢、組織及詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )