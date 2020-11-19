NCC昨(18)日以7:0駁回中天新聞台換照，民進黨政府帶頭讓人民失業，台灣未來將走向一言堂的形態，中天新聞不斷的為人民發聲，結果鬥不過國家機器，瞭解到民與官鬥最後的下場是失業，中天員工也要為自己發聲捍衛自身權利。

中天新聞主播、頭條開講主持人 周玉琴

我在1996年回到台灣，當時其實原本是抱著滿腔的熱血，我希望能在學成歸國後貢獻自己的所學給這片土地。但是我沒有想到，原本我是滿心的期望，甚至到這幾年來，我本來以為台灣就像是我們的執政者所說的，這是一個非常美好的地方，但是沒有想到竟然在此時此刻，我自己經歷到的是空前的震撼！原本高張的自由言論、新聞自由，我是學新聞傳播的，現在卻遭受到這樣壓抑跟對待，我也沒有想到說，為人民發聲、監督政府，這應該都是媒體該盡的本分和責任，

如今卻受到這樣的懲罰，難道我們真的錯了嗎？難道說監督政府是不對的嗎？這實在讓人覺得難以不解！

中天新聞氣象主播、新聞龍捲風主持人 戴立綱

十六年的時間了，在中天電視台和許許多多的同事共事到現在，經歷過風風雨雨，萬萬沒有想到的一件事情，居然言論自由在現在這個時候，台灣都已經解嚴30多年的時間，它消失掉了，電視台被關掉了，難以置信阿！

中天新聞主播、大新聞大爆掛主持人 馬千惠

民不與官鬥，鬥不過國家機器，我到今天才知道原來這句話是真的！我感到非常的震驚，甚至丟臉，這是在台灣嗎？我是那種從小學4年級，就立志要當新聞記者的人，當然一路上呢，就是處心積慮要進入新聞界，所以從出社會到現在，我在這一行也將近20年了，我從來沒有想過有一天，我居然會為了言論自由這件事情站出來，我最後居然會栽在新聞自由這個事情上，其實我待過新聞台，不管在哪一個地方，其實我都是說該說的話，做該做的事。

中天新聞台 頭條開講主持人 林嘉源

我查了一下我當記者的時候，曾經做了7200多條新聞，每一條新聞我發自內心的覺得都有秉持記者的專業和實事求是的精神，沒有一條新聞是對不起我的良心。所以我秉持我的工作精神來做這份工作，沒想到在政治力的介入下，有可能中天電視要被關台了！那被關台的時候大家很諷刺的是，我採訪民進黨十幾年了，看蔡英文從在野到現在的兩度連任，當時她連任的時候還說了一段話：「儘管我們的認同是不一樣的，但是大家可以團結一起打拼。」她也說，她會為了台灣的民主價值一起努力。但是呢，這個民主價值是他要的嗎？817萬人投票給她，相信她會帶給台灣更好的未來，但是關掉一個電視台，她的歷史定位就是第一個就是關掉電視台的民選總統，這是她要的歷史定位嗎？

(中時新聞網)