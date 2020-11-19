大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團在今年11月3日臨時喊卡赴A、H股的IPO (首次公開發行)案，震撼金融市場，不斷有謠言指出，螞蟻集團IPO案告吹主要是實際控制人、阿里巴巴集團創辦人馬雲曾在10月24日批判大陸金融體制，引來北京不滿，也有人認為，是該集團的金融科技業務已經大到威脅市場平衡，財信傳媒董事長謝金河則是在臉書表示，「馬雲的江山面臨嚴重考驗」。

謝金河表示，對一生叱咤風雲的馬雲來說，這一陣子可能是他一生最大的考驗時刻，3大巨浪迎面撲來，也許對馬雲個人，對阿里巴巴整個集團，都是巨大的考驗。第一道巨浪，螞蟻集團上市前臨時喊停，據外媒報導，很有可能就是大陸國家主席習近平所拍板，看來螞蟻集團想重新啟動上市的機率恐怕不大。

謝金河認為，馬雲的江山被斷了金流，直接衝擊到阿里及淘寶，衝擊層面會不斷擴大。

第二道巨浪，北京當局通過「關於平台經濟的壟斷指南」，強力規範違反市場公平競爭的行為，這對於近年來快速崛起的網路巨頭包括騰訊、京東、美團、小米都受到影響，但其中受創最深的，就是阿里的股價。美國掛牌的阿里從319.32跌到252.55美元，市值蒸發1806.55億美元；在港股上市的阿里股票則是直接跌破300港元，跌至246.2港元，跌幅超過20%，這是阿里巴巴股價罕見的大回檔。

至於第三道巨浪，阿里屋漏偏逢連夜雨，最近香港中央結算系統(CCASS)顯示，阿里巴巴美國存託股份(ADS) 託管銀行花旗在香港的持倉部位，從11月5日的12.6億股暴增至28.98億股，占發行股份13.39%比重，看來是有大股東將存託在阿里巴巴ADS搬到香港來賣，這對於阿里巴巴接下來的股價是一大考驗。

謝金河表示，這接二連三的挑戰，馬雲如何化解？也許馬雲在交出阿里兵符的時候，就該全退了，這回如何安全下莊？

(中時新聞網)