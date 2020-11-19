蕭薔長年練瑜珈維持好身材，近期推出2021年《珍世感恩》年曆，當中展現高難度瑜珈動作，每一個體位都在挑戰肢體極限，對她來說相當「痛」快；受到建築師好友啟發，她這回為新作品注入書法新元素，特地向書法家官大欽老師學習。對於轉折劇烈的庚子年終於近尾聲，蕭薔抱著無限感慨、感恩的心推出年曆，盼傳遞「好好活著、時時感恩」的正向心念。

蕭薔5年前自母親過世後，天天鈔寫佛經迴向給母親，眼看著今年種種災禍層出不窮，蕭薔決定把為人人而鈔。這回她為年曆苦練書法多月，也臨摹書聖王羲之集字帖《心經》及東漢隸書碑刻曹全碑，字跡秀麗而有骨力，她深怕筆墨功力不足以刻畫經典，一天最高紀錄練寫8小時，鈔寫了上百次仍不滿意，還好老師一句話：「書不在佳，貴在誠敬。」安穩了她的心。

蕭薔說，寫字時心靜而神定，雖然她鈔寫的是佛經，但是她為世界祈福的心意是跨界的，不分信仰的，更希望藉由行書之美，進而傳達「能除一切苦，真實不虛」。年曆中蕭薔展現柔美姿態，包括象徵支撐並能活化脊柱的拐杖式、加強臗部血液循環的半蓮花盤腿蜥蜴式、雙腳摺疊如蓮花花瓣的閉蓮式等，代表著開悟、重生、美麗和蛻變。蕭薔也呼籲大家發揮愛心踴躍做公益，捐款499以上（含499）即可獲贈2021「珍世感恩」慈善年曆一份。

蕭薔練瑜珈多年，全新年曆展現高難度動作。（珍世美學慈善基金會提供）

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