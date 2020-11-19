日本歌手MISIA（米希亞）所屬事務所19日於官網宣布，MISIA因騎馬時不慎落馬，造成胸椎棘突起部骨折，需住院治療6周，為此她原訂12月在大阪與神戶舉行的2場公演中止。而她才剛於16日獲選今年12月31日NHK《紅白歌合戰》表演者，能否順利康復及時演出成為未知。
TBS電視台表示，該台新聞節目為報導她走訪與她一直支持的非營利國際運動組織，以及拍攝她與特殊奧林匹克運動會選手交流畫面，15日赴馬術俱樂部拍攝她與選手一同騎馬畫面時，馬因受電視台工作人員動作驚嚇突然加速前進，讓MISIA跌落負傷。
MISIA在9月推出的新曲〈君の背中にはいつも愛がある〉一曲，是由演員松坂桃李與土屋太鳳演出JRA為參加日本奧運馬術競技項目CM的主題歌。騎馬也是MISIA自身的興趣，歌詞中也含有她對馬術的感情。
MISIA在2000年以日劇《大和拜金女》主題曲〈Youre everything〉在歌壇一鳴驚人。她的高昂歌聲與正向歌詞激勵人心，她的〈SUPER RAINBOW〉一曲作為上屆奧運日本桌球國家隊官方應援曲；2017年她為台灣同志遊行站台，去年《紅白》她演唱時，舞台揚起LGBTQ象徵的巨大彩虹旗。
(中時 )
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