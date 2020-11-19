曾為中華職棒開過兩次球的羽球天后戴資穎，這次又要開球了，時間是11月28日下午，有從未到現場的球迷，打算為了小戴踏進棒球場。

戴資穎曾在2012年七夕在台南擔任統一獅的開球嘉賓，當時還用羽毛球開球，第二次開球獻給中信兄弟，時間是2017年5月，地點是高雄澄清湖棒球場，這次她應邀擔任Red Bull Batting Mania終「擊」派對龍虎對抗賽的開球嘉賓，她透過社群網站和球迷分享，寫道：「11/28要去桃園國際棒球場開球啦～～這次我一定要好好丟！」。

首屆Red Bull Batting Mania 終擊派對活動當天，不僅是Red Bull Batting Mania打擊狂人總決賽，12名決賽選手自近700位打者中脫穎而出，準備搶奪最終冠軍寶座，Red Bull棒球運動員、樂天桃猿投手黃子鵬和知名饒舌歌手「Kenzy」小春將各別組隊，展開史上第一場跨界職棒友誼賽「龍虎對抗，賽後還有派對，小春除了和黃子鵬共同演唱本次的活動主題曲「潛水艇」，小春也將首度公開現場飆唱個人專輯多首曲目，更請到頑童MJ116時期的搭擋瘦子、大淵合體壓軸演出。

(中時 )