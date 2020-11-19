58歲綜藝天王吳宗憲，昨(18日)在屏東錄外景節目《綜藝玩很大》驚傳摔車意外，不僅安全帽全碎，更造成全身多處擦、挫傷，緊急暫停錄影，返回北部醫院進一步檢查。稍早，吳宗憲也透過簡訊報平安，透露除了有輕微腦震盪外，其他一切沒問題。

吳宗憲昨驚傳錄影時發生意外，他事後也在社群網站曝光了事發當下的7秒摔車空拍影片，影片中他在一處橋梁的轉彎處，疑似車速過快，整個人跟著腳踏車甩飛出去，身體滾落摩擦地面，安全帽還因此全部碎裂，畫面怵目驚心。

而吳宗憲也在今日前往北部醫院做進一步檢查，據三立新聞網報導，吳宗憲透露除了四肢受傷外，還摔斷了兩顆牙，醫生更研判有輕微腦震盪，所幸腦部斷層檢查與全身X光檢測一切沒問題。

稍早Sandy（吳姍儒）也在社群網站PO出與老爸吳宗憲的視訊照，透露她因工作在身，只能透過遠端視訊關心爸爸的擔憂心情，「看他還能開那種無腦的玩笑，

我想這也算是表現與平常無異吧？不過，2020一切的混亂真的可以結束了，不要再讓我們的心好累好累好累，好嗎？」還說自己今天要聽郭采潔的《狠狠哭》，字字句句都充滿著對爸爸的心疼與不捨。

(中時新聞網)