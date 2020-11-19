腎臟科醫師洪永祥日前上節目分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

雙手的清潔絕對不能忽視！腎臟科醫師洪永祥日前分享，自己有名60多歲的病患最近回診主訴耳朵非常癢，結果用手去挖後產生劇痛，太太也發現他挖耳朵的手指竟飄出陣陣屎味，結果經檢查後竟發現竟和病患的「痔瘡」有關。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，這名病患平常有糖尿病、慢性腎衰竭等問題，就在某次回診幫他做例行的空腹血糖檢查，結果一看數值標到350(正常人應為140左右)，這時他推斷，第一就是沒遵照醫囑吃藥或打針；第二、前一天沒控制飲食，吃了太多的甜食；第三、身體有感染發生。

接著該病患突然詢問是否能開消炎藥讓他服用，在洪永祥進一步詢問時才得知他最近耳朵突然搔癢，便用手指去挖，怎料最後越挖越痛，這時病患太太也加碼爆料，先生平常挖完耳朵又挖鼻孔，有次還發覺先生的食指飄出難聞的屎味。

隨後才知道原來該病患有痔瘡的困擾，每次發作時如廁完畢都會用手指頭將「禿出來的地方」塞回去，加上沒有確實清潔手部，又去挖耳朵，結果將耳朵挖出小傷口，隨後就發生感染的情況，結果檢查後發現，耳朵的細菌和肛門的細菌一致，「肛門的細菌跑到耳朵裡。」

見情況不對洪永祥將病患轉至耳鼻喉科治療，最後是透過外科手術及施打抗生素才治療好。最後，洪永祥也提醒，要注意衛生習慣，手部清潔不能隨便，一定要做好，也要避免挖鼻孔、摳耳朵等不良習慣。

(中時新聞網)