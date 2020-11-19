七月半樂團由HowHow（貝斯手兼團長）、蔡阿嘎（主唱）、蔡哥（吉他手）、馬叔叔（吉他手）及廉傑克曼（鼓手）組成， 將於12月5日推出創作專輯《夜露思苦》與首場同名售票演唱會；聊起專輯中的新歌〈創造青春〉，其實是蔡哥對於學生時代的一種嚮往以及夢想未完成的遺憾，「因為高中時期我讀男校，所以對於男女合校這件事有一種嚮往，常常聽男女合校的人說班上發生的一些像是電影般的情節，在男生班是很難體會的，所以想藉由〈創造青春〉這首歌曲好好重回過去，完成一個夢想的情節。」

蔡哥不僅透過創作，帶著大家回到熱血青春也完成自己的夢想，MV也找來同樣擁有中二熱血精神的GJ94影像團隊合作，以最能詮釋揮灑熱血、燃燒青春、追逐夢想的棒球少年為背景，透過輕鬆詼諧的漫畫情節，演繹人生與球賽的九局下半逆轉，來提醒大家不要因為生活的挫敗，忘記曾經對熱愛事物的嚮往。

七月半在MV裡除了樂團演出畫面外，還特別客串劇情角色成為MV警喜，馬叔叔飾演清潔工，在場邊差點被男主角修二擊出的全壘打球擊中，但不忘幽自己一默笑稱瞬間腦海跑過人生跑馬燈，以為差點看不到小孩出生。而阿傑則飾演萬人迷優雅氣質高校生，不顧身在棒球場內自顧自的野餐了起來，阿嘎跟HowHow飾演中二痞痞學生，兩人在球場場外看著球賽擺出各種搞怪表情，逗樂現場所有人。此外，蔡哥飾演棒球教練，當天有場落淚戲碼，被眾人起哄演技派，他謙虛的表示其實還是靠滴眼藥水啦。

(中時 )