中華汽車（2204）2020年以「綠色生產」提高能源使用率及推廣綠能載具普及化推動有成，於全國環保績優企業中脫穎而出，19日獲環保署頒發第二屆「國家企業環保獎」銀級獎，連同「公司治理評鑑前5％」雙項肯定，中華汽車已成為國內推動企業永續先鋒。

中華汽車表示，全球暖化持續升溫，近年來中華汽車積極鑑別氣候變遷所帶來的風險超前布局，以楊梅廠為例，利用PDCA手法推動26項設備的節能改善，廠區節電達到630,799KWh，並導入「智慧化能源管理系統」，強化能源管理的資訊化，提高能源使用率。而為因應氣候變遷所帶來的各種挑戰，中華汽車持續推動製程及民生用節水改善，導入水資源管理系統及省水裝置，民國108年總用水量較107年低減66,976噸，並建置雨水貯留回收，利用回收雨水供建物降溫灑水及沖廁使用；在廢棄物減量上，導入廢溶劑再生裝置進行處理，再生比率高達85％，有效減量48.5％，以「循環經濟」有效減緩氣候變遷所帶來的衝擊。

有鑑於電動車發展已成為全球趨勢，中華汽車2010年率先跨足電動機車市場，多年來致力於綠能載具的開發與推廣，為提供車主、員工等利害關係人友善使用環境，積極於全台建置充電站，並針對使用較不易的離島，推出「e騎玩馬祖」智慧城鄉生活應用計畫，投入100輛iE125及建置25座充電站，搭配共享APP，以企業資源共同推動馬祖綠能觀光。

中華汽車楊梅廠於2018年啟動藍天計畫，整合商用車各車型製程，建構自動化生產及智能工廠平台，大量使用自動化機器人作業，並提升生產線生產彈性對應市場需求，整合產線的軟、硬體系統朝智慧工廠邁進。

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