協助台灣新創團隊躍上檯面，金管會已催生台灣首屆監理科技黑客松競賽，共62隊報名，國內外都有團隊參賽，已選出33隊進入複賽，預計2021年1月28日決賽，優勝的三團隊可免費進駐金融科技園區一年、獲得金融科技展免費攤位，金管會協助這些團隊茁壯及曝光。

另外，由金管會、金總、創投業者等成立的評選委員會，也將在明年替台灣選出3到5家適合到海外發展的金融科技創新「國際隊」，要協助這些團隊到海外參展、競賽及進入海外市場，即要提升台灣金融科技新創的國際能見度。

金管會綜規處長林志憲表示，首屆監理科技黑客松競賽共62隊報名，44隊是國內團隊，另有18隊來自海外，在初賽後，共有33隊進入複賽，國內團隊20隊、國外13隊，預計2021年1月舉行決賽，選出三隊優勝及二隊佳作，可免費進駐金融科技園區及獲得Fintech展攤位。

同時這次黑客松競賽亦有10家金融機構參與協辦，這些金融機構亦會在參賽團隊中，選擇自家企業想發展的技術或方案，給予獎勵及後續合作機會。

首屆監理科技黑客松的主題是多元數位身份認證、市場資訊即時監理、防詐欺／預警等，林志憲表示，進入複賽的33個團隊，有5個是提出多元數位身份認證的方案，有6個團隊提出財業務資訊監控，7個團隊設計跨業或集團內數據共享；另外還有可疑帳戶或內部舞弊行為偵測有5個團隊，借貸違約或證券交易違約風險預警有6個團隊，實質受益人辨識則有4個團隊的方案入選。

金管會強調，舉辦黑客松是加速監理科技導入產業的可行做法，廣邀國內外團隊提出痛點的解決方案，過去都是金融機構自行舉辦，這次則由金總、集保出面主辦，並有10家金融機構參與，以團隊力量，蒐集監理科技的新點子或可行方案。

(工商 )