睽違台灣市場半年之久的Skoda旗艦房車Superb，新改款車19日正式在台上市。Skoda Taiwan表示，自2015年12月引進第三代Superb以來，在台灣引起熱烈迴響，此次的改款主要著重在先進的Matrix LED智慧複眼頭燈、CNS 3.0第三代資訊娛樂系統以及智慧體感電動啟閉尾門等科技上，同時一口氣推出1.5 TSI、2.0TSI 190hp SportLine、2.0 TSI 272hp、前輪驅動與四輪驅動等高達六種的車型組合，定價119.9萬～172.9萬元不等。

Superb自2000年推出以來，歷經二次大改款，至2019年底全球共賣出將近135萬輛；尤其是現行的第三代更是大幅超越前面兩代，預計在第四代推出之前可突破100萬輛的銷售佳績。

Superb擁有4869X1864X1469mm的車身尺碼，配上高達625公升的行李箱容積，SUPERB的大空間向來令人讚嘆，此次改款重點除了在引擎動力的調整、車型組合更多元之外，在原先的基礎上更增添許多現代化新科技，讓這款超級房車更加卓越。

Superb首次搭配豪華車等級的Matrix LED智慧複眼頭燈組，擁有14顆LED單體，搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆LED單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，再搭配角燈以及擁有四顆LED的前霧燈，過彎時的光線亮度及角度也會隨之調整，讓行車安全提到最高等級。

除了安全外，全LED頭燈也擁有外觀精緻、壽命長、抗震以及亮度可隨時調整的優點。Matrix LED智慧複眼頭燈，目前僅採用在高級豪華房車上，此次在Superb上便已列入選配清單。拜擋風玻璃的攝影機之賜，SUPERB改款新車的Lane Assist車道維持及偏移輔助功能也得以更加完善。

Superb這次導入車型共有三種引擎動力、三種底盤設定、兩種傳動模式及兩種車身型態等，共計六種選項。以引擎動力而言，全新的1.5 TSI引擎具備ACT汽缸歇止裝置，提供150匹最大動力；進階版的2.0 TSI則有190匹與272匹兩種動力， 190匹馬力搭配SportLine車款，屬於運動化底盤，底盤高度和1.5 TSI車型相比降低1.5公分，內裝亦配合三輻式跑車平把式方向盤以及桶型座椅。這具2.0 TSI引擎還配備B循環模式，此種優化的循環燃燒模式乃透過可變汽門正時系統縮短進氣時間，降低壓縮比，以減少燃油消耗，適用於定速巡航以及下坡行駛，但在引擎高負荷狀態時，又可回復成一般內燃機狀態，提供充足的動力。至於272匹動力的2.0 TSI車款則為最頂旗艦規格，採取四輪傳動模式，並搭配DCC電子可調懸吊系統底盤。在最高旗艦部分，房車車型為L&K豪華精緻；Combi旅行車型則為SportLine升級版的SportPlus最佳性能操控設定，以滿足各種不同喜好的消費者。

Skoda Taiwan強調，全新Superb無論是哪一種規格，堅持最高等級安全配備，包括9顆氣囊、全速域ACC、Front Assist後方來車警示系統、MKB二次碰撞預煞系統，皆納入全車系標準配備。

(工商 )