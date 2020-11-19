智邦（2345）射三箭拚技術多元化首見成效，除了自身的投入包括開放網路、AI人工智慧、高速毫米波傳輸等多項關鍵技術外，也持續與不同領域的新興科技公司合作，將戰場延伸到高速運算、AI、光學、衛星、量子等全新領域。

以網路交換器起家的智邦，今年前三季來自此產品的貢獻達到72.62％，其他依序為網路應用設備、網路接取設備、其他網路設備、無線網路設備，佔比依序為12.52％、9.38％、3.07％、2.4％，靠著網通設備吃喝的智邦在站穩網通市場後，也放手在人工智慧（AI）、開放網路（open Networking）作業系統與硬體設備、開放電信網路基礎架構等新市場一搏。其中AI人工智慧佈局已見到實績。

智邦指出，AI人工智慧網路應用產品已在前兩年量產出貨，估計明年來自AI人工智慧相關產品的營收貢獻將首度突破一成，產品也一路由人工智慧推論（Inteferenceing）加速卡，進階到AI訓練加速卡，接下來則規劃朝深度學習（Learning）階段的技術與產品發展。

另在開放網路（Open Networking）部份，智邦也布局包含開放網路作業系統（Network OS /NOS）與硬體設備，應用領域涵蓋雲端資料中心、企業網路市場、電信網路市場。事實上，以目前全球主要開放網路技術發展社群來看，包括開放運算計畫 OCP（Open Compute Project）、電信基礎建設計畫TIP（Telecom Infrastructure Project）、開放網路基金會ONF（Open Networking Foundation）等等，智邦集團都是早期加入的成員，多年來也持續參與貢獻開源技術發展工作，其中包括用於雲端資料中心的SONiC網路作業系統（NOS），又或者是近來開始加溫的企業開放網路作業系統 DENT等等。

開放網路的發展不只是在雲端資料中心部份，過去幾年也已在電信網路基礎建設領域逐步升溫，而智邦身為TIP創始初期會員，很早就已參與多項電信網路基礎建設的開放網路技術項目，其中包含分散式行動基地台回傳路由器（DCSG: Disaggregated Cell Site Gateway）、提供不同資料中心間傳輸需求的光纖傳輸產品Cassini以及開放網路架構的Wi-Fi產品等等。

智邦指出，過去幾年智邦在電信網路基礎建設的開放網路產品上也已見到實績，並成功出貨給北美、中南美、歐洲、東南亞等地的電信網路營運商。

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