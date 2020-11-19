中國大陸軍方在最近舉行的一次實彈演習中，利用一架無人機做為攻擊直竹機的中繼導引者，由它來追蹤目標，引導直升機所擊出的飛彈命中海上的標靶。

防衛世界(Defense World)報導，無人機逐步成為戰場的幫手，因為它的飛行限制低、飛行時間長，而且便宜，能夠擔任偵察，也能做為飛彈引導的中繼站。大陸軍方表示，自今年年初以來，就開始探索無人機的「A射B導」的功能。在無人機的協助下，直升機飛行員只需要按下發射鈕，飛彈在擊出之後，就會在無人機的引導下準確地攻擊目標。

參與測試的指揮官表示：「過去，直升機飛行員在射擊飛彈時，都必須通過視覺搜索與識別目標。但是有了無人機的協助後，直升機等於有了更遠的目標識別能力，可以擴大射擊範圍。」

中共軍方表示，這場測試很成功，即使面對濃霧的惡劣條件，飛彈仍然準確命中。

AH-64E阿帕契守護者直升機，與MQ-1無人機。(圖/美國陸軍)

「A射B導」最大的科技挑戰是通信協調和資料共享，不過大陸的無人機製造商已逐步掌握了直升機與無人機之間的「點對點通信」的技術。

美國的AH-64E阿帕契守護者同樣具備這種性能，阿帕契可以成為無人機的指揮官，並得知無人機的資訊，再根據這些資訊來發射飛彈，達成射距外攻擊。

(中時新聞網)