大陸銀保監會主席郭樹清19日在中國人民銀行「政策研究」發表文章「堅定不移打好防範化解金融風險攻堅戰」，直接點名房地產泡沫是威脅金融安全的最大「灰犀牛」，強調房地產金融化泡沫化態勢必須遏制。

澎湃新聞報導，郭樹清文章指出，近年各地區各部門根據「房住不炒」和「一城一策」精神，優化金融資源配置，嚴防資金違規流入房地產市場。2019年與2016年相比，房地產貸款增速下降12個百分點，新增房地產貸款占全部新增貸款的比重下降10個百分點。滿足房地產行業平穩發展的正常需要，又避免因資金過度集中出現更大風險。

在銀行不良資產部分，郭樹清也提出警告。他文章指出，目前銀行業的資產分類尚未準確反映真實風險，不良資產將陸續暴露。2019年銀行業新形成人民幣（下同）2.7兆元不良貸款，出現疫情「黑天鵝」後，資產品質加倍劣變不可避免。由於金融財務反應存在時滯，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期帳面利潤具有較大虛增成分，這種情況不會持久，不良資產將陸續暴露。

此外，他也肯定過去金融資產盲目擴張的情況已有根本性改善。2017年至2019年，銀行業向實體經濟提供的信貸資金和債券投資年均增速分別高達12.1％和13.9％。而資產年均增速只有7.7％，不及2008年至2016年的一半，相當於向實體經濟多投入64兆元資金的同時，銀行業資產少擴張88兆元。

(工商 )