全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，和泰汽車（2207）積極響應日本豐田原廠的MaaS新策略，全新推出「yoxi 附駕型共享汽車」服務，19日正式上線，積極布局共享交通市場。

和泰車表示，目前全台近10萬輛計程車中，有高達八成是TOYOTA品牌車，和泰汽車可說是最了解計程車司機需求的汽車代理商，因此，yoxi將整合和泰集團資源，從購車、貸款、保險到保修服務，以全方位的服務來滿足計程車司機需求；年底前入隊的首批隊員獨享三大保證：今年底前每日趟次保障、終身免月租費，免負擔個人乘客行銷折扣。

為增加車隊司機收益，和泰車表示，會藉由更全面的數位工具和系統，分析累積的數據資料庫來識別、推薦更加精準的乘車需求熱點區，以達到最佳的載客效益；此外，和泰車也將投入行銷資源推廣yoxi，提高品牌知名度與乘客數，進而能吸引更多優秀司機入隊，提供顧客最佳乘車服務。

為提供消費者移動過程能享受優質的乘車體驗，yoxi提供五年內的新車、業界最高5,000萬乘客責任險及全新推出操作簡單方便的yoxi 叫車App，提供一鍵快速叫車，客製化個人乘車喜好設定，記錄每趟旅程等多項功能。此外，首次下載並註冊即可享有60元乘車金、綁定中信卡限量再加碼回饋50元，還可參加陸續推出的抽獎活動。

(工商 )