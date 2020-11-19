《歌劇魅影》在19日於台北小巨蛋舉辦首場演出，晚間現場星光熠熠，梁靜茹、王柏傑、邵雨薇、鍾瑶等人前來朝聖。梁靜茹月初被直擊與在基隆正濱漁港經營餐廳的「畢加索國際企業」總裁林達光，2人一同到餐廳用餐，還在港邊擁吻，梁靜茹認愛後，首度公開露面，看似心情頗佳，談到新戀情，她只樂開懷的笑，不願多談，被問及適合2人一起來看？她甜蜜表示很適合，「大家都應該帶好朋友來看。」

梁靜茹多年前曾到倫敦欣賞看過2次《歌劇魅影》，直誇劇中的音樂、歌聲、舞台場景與服裝設計等，十分驚艷，至今印象深刻。而吳慷仁前女友鍾瑶、新歡邵雨薇分別前後到場，鍾瑶與田士廣、岱毅一起來欣賞演出，被問及沒和男友曹晏豪同行？她表示「下次請他來」，又尷尬改口「請他自己來」，至於前男友吳慷仁認愛邵雨薇，鍾瑶大方表示祝福是絕對不會少，「過那麼久了，大家現在都過得幸福，有好的對象，絕對祝福。」

邵雨薇壓軸到場，她表示自己是主辦單位寬宏藝術的藝人，一定要到場支持，她之前有演舞台劇，抱持著學習得心態開心來看演出，吳慷仁有興趣來看？她笑說「沒有欸，我就自己來了。」

黃路梓茵（Lulu）期待演出，被問及吳宗憲（憲哥）摔傷狀況，她透露立即有傳訊息給憲哥，憲哥雖然回覆沒事，但她看了很擔心的，希望憲哥早日康復。熊仔一到場，戴著主辦單位送的《歌劇魅影》特殊款口罩，他苦笑說因為拔智齒，左臉腫起來，自嘲右臉像是余祥銓、左臉余天，笑翻眾人。

邵雨薇開心欣賞到場演出。（盧禕祺攝）

鍾瑶開心欣賞到場演出。（盧禕祺攝）

Lulu開心欣賞到場演出。（盧禕祺攝）

(中時 )