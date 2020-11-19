卓嫌在臉書聲稱要到館長的健身房「開幾槍放炮慶祝」。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方在桃園將卓嫌查緝到案，依恐嚇危安罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

刑事局偵查第九大隊日前發現，一名謝姓男子近期在新聞網路平台，針對馬籍女大生命案、館長台中健身房開幕等事件，陸續發布侮辱死者、「要開幾槍放炮慶祝」等具有攻擊性、恐嚇性不當言論，涉嫌恐嚇危害安全罪，遂展開偵辦。

警方經交叉分析比對資料，查出嫌犯為桃園25歲卓姓男子，將他查緝到案，查扣到犯案用手機2支、電腦2台等證物。無業的卓男坦承冒用謝男身分創設網路帳號，在網路上與網友對嗆。全案訊後，依恐嚇危害安全罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時 )