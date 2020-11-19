冒用他人帳號亂留言 男子涉恐嚇危安遭送辦 21:332020/11/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方發現，卓嫌在網路上發表不當言論，涉及恐嚇危安罪嫌。(翻攝照片／林郁平台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卓嫌在臉書聲稱要到館長的健身房「開幾槍放炮慶祝」。(翻攝照片／林郁平台北傳真) 警方在桃園將卓嫌查緝到案，依恐嚇危安罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真) 刑事局偵查第九大隊日前發現，一名謝姓男子近期在新聞網路平台，針對馬籍女大生命案、館長台中健身房開幕等事件，陸續發布侮辱死者、「要開幾槍放炮慶祝」等具有攻擊性、恐嚇性不當言論，涉嫌恐嚇危害安全罪，遂展開偵辦。 警方經交叉分析比對資料，查出嫌犯為桃園25歲卓姓男子，將他查緝到案，查扣到犯案用手機2支、電腦2台等證物。無業的卓男坦承冒用謝男身分創設網路帳號，在網路上與網友對嗆。全案訊後，依恐嚇危害安全罪嫌移送台中地檢署偵辦。 (中時 ) #恐嚇 #男子 #網路 #偵辦 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 率眾毆打被害人連老翁也不放過 「狼友會」會長遭逮 17:512020/11/18 社會 以嚴選漂亮小姐為幌子 網賣毒品竟是咖啡及糖粉 16:432020/11/18 社會 虛構身分網路詐騙8少年少女拍裸照 竟是大學副教授 09:392020/11/18 社會 工程師捷運偷拍年輕OL裙底風光 被抓包辯稱工作壓力大 20:462020/11/19 社會 娃娃機台前暴力取貨 雙寶爸最壞身教 17:522020/11/18 社會 馬國女大生命案後網路恐嚇長榮大學 警揭25歲男假帳號「移花接木」 16:072020/11/19 社會 等不到救援 小黃狗困河中7小時斷氣 04:102020/11/19 地方新聞 身背8案通緝犯愛用網路詐騙 實習女警靠交友軟體約出逮人 22:422020/11/18 社會 男子疑缺錢竊千元愛心捐款箱 依竊盜罪移送法辦 18:402020/11/18 社會 南藝大學生好心借錢給攔車客 討借款卻被咒全家死光光 19:112020/11/18 社會 社會熱門新聞 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 國海院潛水作業4人漂走被陸船救起 上岸立即隔離 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 夜市小妹坐地賣零食「1包10元」網心疼 在地人揭身分急勸：別買 - 社會 美車老闆替熟客「車體深層清潔」 驚見老婆幫他「身體深層清潔」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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