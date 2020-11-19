香港女星劉素芳入行多年，主持過不少節目，還是第一任六合彩女主持人，近年則在《愛．回家之開心速遞》飾演香港島大學飯堂職員「大芬姐」最為人熟悉，近日傳出她於本月5日離世，讓圈內好友相當震驚。

據《東網》報導，劉素芳的丈夫在群組通知朋友，並由音樂人陸顥仁代為公布噩耗，表示劉素芳因病在5日與世長辭，家人已經為她安排好後事及火化，因疫情關係避免麻煩親朋摯友。

劉素芳在《愛．回家之開心速遞》留給觀眾深刻印象。（圖／翻攝自東網）

出身亞洲電視藝員訓練班的劉素芳，在亞視期間主持過多個節目，近年在港劇《愛回家》中雖然戲份不多，但留給觀眾深刻印象，突然傳出病逝消息，讓許多合作過的好友都深感惋惜，《愛回家》的監製林建祥就透露劉素芳身體不好所以請假，但也不清楚她生什麼病，對於她離世覺得很可惜。

而同劇演員周嘉洛接受訪問，也表示愕然、遺憾，並稱之前拍戲時，「她身體已經變得消瘦，後來更開始失聲」，不過雖然身體不舒服，她還是很努力完成拍攝，大讚劉素芳很敬業。

(中時新聞網)