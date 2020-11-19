英國廣播公司(BBC)19日報導，有鑒於目前為冷戰以來最危險的時刻，為加速軍隊現代化，強化人工智慧(AI)、太空、網路等能力，英國國防部已承諾，未來4年中，每年提升國防預算約40億英鎊(約新台幣1561.99億元)。

英國首相強生18日表示，現今較冷戰以來的任何時刻相比，國際情勢只有更加危險，競爭也更為激烈。為讓英國「忠於歷史，並與盟國肩並肩站立，英國必須全面改革」。

報導中指出，提升的預算將用於AI、太空與網路防禦，從而創造4萬個工作機會。英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)則解釋，「淘汰就武器將掃出更多預算空間進行投資」。

此外，電子戰、信號情報與長程火力的人力則需要增加。華勒斯表示，英國有必要在威脅中前進；若倫敦未從威脅中學習，軍方將淪為打上一場戰爭。

英宣布國防預算每年提升40億英鎊，為30年來最大幅成長。

強生與華勒斯是在出席國會並解釋政府「綜合審查」報告時，做出前述言論。該報告內容涵蓋安全、國防、發展與外交。目前英國國防年度預算約為400億英鎊(約新台幣1.56兆元)，每年提升40多億將為前述項目注入165億元英鎊(約新台幣6200億元)的活水，漲幅約10%。

英國國會已承諾，每年國防預算與通貨膨脹比將由目前的0.7%提升為0.5%。因此，若從通貨膨脹來看，英未來4年國防預算將較2020年增加約241億英鎊。

倫敦指出，預算增加將鞏固英國在北大西洋公約組織中第二大防衛支出者的角色，並讓太空與網路的投資更為可能；甚至，強生在國會演說中宣布要成立國家網路部隊、AI新機構與太空司令部，並在2022年發射第1枚火箭。

華勒斯強調，英國部隊擁有的裝備已過時；但「英國在全世界的敵人卻擁有較佳的裝備，攻擊並傷害我們的能力正不斷擴大，彼此差距也逐漸拉開」。面對這樣情形，英國必須進行軍事現代化，將部分舊裝備淘汰，並創造新的投資空間。

BBC分析，大灑鈔票讓英國可在2030年成為世界政治舞台重要的一極。對華勒斯而言，國防預算的提升無疑是巨大的勝利。過去他強烈抨擊英國「雄心勃勃，資金卻不夠」。

不過，英國國防部必須懂得「聰明的花錢」；目前軍方預算仍有130億英鎊的「黑洞」存在。此外，國防部的餅變大，代表其他部門的預算會遭到縮減，目前最可能萎縮的就是國際援助。

強生則樂觀地認為，提升國防預算有助於英國在世界舞台的地位，並創造更多就業機會，讓英國能因應AI、自主系統、太空與網路等領域出現的新威脅。

工黨的希利則肯定預算的提升，讓英國國防盼來長期的升級；但訓練有素的軍對才是重中之重，而非高科技武器系統。

不過，長期以來川普一直指責北約盟友國防預算過低；如今英國矢言提高預算，將產生巨大回音讓白宮聽見英國決心。

(中時新聞網)