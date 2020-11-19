近日一位網友到台中遊玩後，從各面向都給予好評，更直呼「好有城市感」，台中似乎快要超越台北了。(摘自PTT)

台中捷運綠線在本月16日進行1個月的試營運，開放民眾試乘，隨即將在12月19日正式通車。在首日就傳出總運量達7萬5435人次的好消息，反映出市民熱烈搶先體驗。近日一位網友到台中遊玩後，從各面向都給予好評，更直呼「好有城市感」，台中似乎快要超越台北了。

原PO在PTT上以「怎麼感覺台中超越台北了？」發文表示，近日趁放假到台中遊玩，發現台中變得好有城市感，除了之前沒捷運常被台北人嘴之外，論天氣、馬路、周邊店家、建築等設施，都明顯比台北還好。尤其台中的高鐵令原PO印象深刻，開車直接上交流道，到站後就能直接走到大廳，大讚整體硬體設施做得很好。

文章曝光後，不少人都認同，台中的大樓確實比台北多，台北都是沒電梯的公寓，而台中的建築普遍比較新。網友表示「台中市容真的比台北漂亮多了」、「台北老舊公寓太多了」、「台中以後肯定比台北好啦，台北都更起來可能還要好幾代」。

不過也有網友認為，應該重視軟體建設、市府效率、依法行政等的民生相關問題。而台中確實整棟裝潢漂亮的餐廳很多，但不能只拿一小區來比，「你騎車從市中心出發15分鐘就可以找到荒郊野外，台北市很難」、「臺中除了老市區 建築都普遍新於臺北，不過臺北捷運是真的方便」。

台中捷運綠線將於12月19日正式通車，讓許多台中市民非常期待。(摘自台中捷運網站)

(中時新聞網)