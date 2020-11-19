HBL高中籃球甲級聯賽預賽新面孔萬能工商，今天在109學年聯賽預賽首日，對上曾打進過HBL四強的南湖高中，萬能最後關頭挺過 南湖的追擊，並靠著高三前鋒殷義傑最後0.8秒兩罰命中將領先擴大到4分，以81比77收下預賽首勝。

萬能工商教練徐國宏表示，今天提醒球員放輕鬆打，他也希望球員磨練多時可以在這舞台風光，因此讓登錄的12名球員輪番上陣，「前兩節球員都有做到賽前提醒的重點，第3節因為太想贏打得有點亂，所幸及時回穩，球員們也積極防守、衝搶籃板，這場勝利是屬於大家的。」

緊要關頭展現大心臟、連得4分的高三前鋒殷義傑，高中曾休學過，因為弟弟的關係去年7月復學並加入萬能工商男籃隊，他笑說：「真的沒想過可以在HBL甲級聯賽展現自己，就是帶著想拚的心情面對比賽，保持平常心，所以最後關頭的罰球沒有太多情緒起伏，穩穩罰進。」

徐國宏稱讚殷義傑的拚戰精神，這是他第一次也是最後一季HBL，他表示接下來就是盡力做好自己，不去多想。

殷義傑整場比賽攻下13分、9籃板，隊友黃麒哲20分、7籃板；南湖高中教頭陳弘澤是執掌兵符後首場HBL賽事，可惜球隊未能用勝利慶祝，全隊此役以郭育佐16分、5籃板最佳。

(中時 )