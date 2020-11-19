準金馬影后大霈在網劇《記憶浮島》中飾演海洋學家，她自以潛水行腳節目《水下三十米》奪金鐘獎最佳生活風格類主持人獎後，這此為戲再次踏入海洋。她說，這次從一個休閒潛水的角色變到海洋科學家，都是熱愛海洋的那份心多了一點嚴肅跟執著，更有成就感和使命感。金馬獎將於週六登場，談及有無準備幸運小物，她透露：「非常平靜，交給老天，交給評審！」

32歲的大霈劇中與小3歲的徐鈞浩談姐弟戀，她自曝從沒跟比自己年紀小的男生談過戀愛，「但徐鈞浩有讓我幾度因入戲變得超在乎他，尤其在海上飄的時候超緊張他的安全！會想拼命保護他」。徐鈞浩則透露，戲外兩人對海洋有共同的熱愛，只要聊起大海，兩人眼睛都會亮起來，戲中能感受到彼此的情感。

準金馬影后大霈（左）《記憶浮島》戀小3歲徐鈞浩。（貴金影業提供）

大霈(左）《記憶浮島》入戲在乎徐鈞浩。（貴金影業提供）

大霈與徐鈞浩在戲中都飾演海洋學家，有許多出海潛水戲，徐鈞浩透露完全是「看天吃飯」，除了等天氣、等海況外，還要克服暈船，且拍攝時是冬天，「等到天氣跟海況條件適合拍攝的那天，卻又正好遇上寒流，氣溫七八度，對體力跟意志力都是大考驗。」

大霈戲裡顛覆以往呈現黑暗面，她認為負面特質每個人都有，只是在於想不想被看見，「不會因為陽光形象而影響我表演，反而更加享受跟大家分享不同面向的大霈」。《記憶浮島》於每週五中午12點30分於myVideo、KKTV首播。

(中時 )