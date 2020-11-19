皇家傳承牛肉麵肉品檢驗報告。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

皇家傳承牛肉麵肉品檢驗報告。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

新北市板橋區皇家傳承牛肉麵店，遭行政院指控使用含有萊克多巴胺安的牛肉，皇家傳承牛肉麵當時立即將店內肉品送驗，檢驗結果今日出爐，業者晚間在臉書貼出報告結果，報告顯示「未檢出萊克多巴胺」，直接打臉行政院前發言人丁怡銘。

以下是皇家傳承牛肉麵臉書全文：

過去這週因為牛肉麵事件占用了許多社會版面，並造成的紛擾甚至某些對立，絕非大家所樂見，也偏離了原本該被重視的重點：『吃得安心』。

身為一位廚師／食品業者，我有責任讓我的消費者安心。

我們上週立刻將目前使用的肉品送檢驗，今日剛出爐的檢驗報告，提供給大家參考。

這段時間大家的批評指教，我都收到了，所有留言都不會刪除，因為這都是你們最寶貴的聲音，也隨時提醒自己還有改進的地方。

許多加油打氣的聲音，心裏由衷感謝，無法一一作回覆，也請各位見諒。

關於『美食』是不分顏色沒有國界的：

在這個產業裡，有很多很多師傅跟我一樣，從出社會就開始為了煮麵而堅持。

我的牛肉麵，也許不是你心目中最棒的口味。

但請記得，也許就在您家巷口，

也許是每日經過的大路邊，

或是存在口袋裡的私房名單，

一定會有那麼一碗麵，可以滿足您的期待。

我不是一枝獨秀的信徒 ; 共榮才能共好，我一直都是這樣相信的。過去是，未來也是。

謝謝大家對牛肉麵的支持，也希望真正的議題能被好好重視。

讓民眾可以毫無顧忌地說出：

老闆，牛肉麵一碗！

＃牛肉麵

＃加油

(中時 )