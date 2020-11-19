美國之音報導，美國在台協會華盛頓總部18日舉行了一個線上儀式，慶祝駐美國臺北經濟文化代表處向美國國務院（TECRO）捐款50萬美元，希望幫助在敘利亞東北部受極端組織「伊斯蘭國」影響的社區支持溫和的教育專案。

臺灣駐美代表蕭美琴大使、美國在台協會執行理事藍鶯（ Ingrid Larson）、美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿克夏大使（Atul Keshap）、近東事務局副助理國務卿貝基邁爾（Christopher Backemeyer）和「擊敗伊斯蘭國全球聯盟」（D-ISIS）的代理副特使施拉費爾（David Schlaefer）參加了這個儀式。

駐美國臺北經濟文化代表處在新聞稿中說，這筆捐款將幫助「英傑茲專案」（Injaz program） 繼續其振興和加強敘利亞東北部的教育部門，並改善當地人受教育機會的重要工作。該專案透過改善受教育的機會以及為學生重新進入或留在主流教育體系內做好準備，使兒童和青少年不易受到「伊斯蘭國」極端主義意識形態的侵害。

克夏大使在儀式上強調了駐美國臺北經濟文化代表處為支持「擊敗伊斯蘭國全球聯盟」的目標，而做出此一捐助的重要性。

他說：「今天TECRO為支持敘利亞東北部溫和教育的發展做出的貢獻標誌著我們對共同價值觀的持續承諾，也是臺灣繼續成為一個可靠的合作夥伴的具體例子，民主治理的榜樣以及世界上一股良善的力量。」

臺灣是由83個成員組成的「擊敗伊斯蘭國全球聯盟」的合作夥伴，該聯盟旨在應對「伊斯蘭國」構成的威脅並最終確保它的永久失敗。

(中時 )